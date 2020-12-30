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الحكومة الأردنية تعلن تقليل ساعات الحظر الليلي في المملكة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية علي العايد، اليوم الأربعاء، تقليل ساعات الحظر الليلي في المملكة بحيث يبدأ 11 ليلا للمنشآت و12 ليلا للأفراد اعتباراً من السبت المقبل، فيما أشار إلى استمرار حظر أيام الجمع.

 

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزيرا الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد، والصحة الدكتور نذير عبيدات، للإعلان عن مستجدات إجراءات الحكومة للتعامل مع وباء ، والحديث عن تطورات الحالة الوبائية واستعدادات وزارة الصحة لتوزيع مطعوم كورونا.

 

وأكد العايد، استمرار إيقاف الرحلات الجوية المباشرة وغير المباشرة القادمة من بريطانيا إلى الأردن، وقاله إنه سيتم إعادة النظر في القرارات الحكومية الصادرة بعد أسبوعين وحسب الحالة الوبائية.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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