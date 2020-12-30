شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: تدمير «درون» حوثية استهدفت قصر المعاشيق في عدن والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صرح المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت، مساء الأربعاء، من تدمير وإسقاط طائرة من دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية، في محاولة لاستهداف قصر المعاشيق في العاصمة المؤقتة عدن. وأضاف المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الجبان، الذي وقع بمطار عدن، معتبرة أن المحاولة الإرهابية البائسة لاستهداف قصر المعاشيق تؤكد مسؤولية الميليشيات الحوثية عن الاعتداء الإرهابي الجبان على مطار عدن الدولي أثناء وصول رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة اليمنية، وأن هذه الأعمال الإرهابية لا تستهدف الحكومة اليمنية وإنما تستهدف آمال وتطلعات أبناء اليمن. وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تقف إلى جانب الحكومة اليمنية الشرعية لمواصلة تسيير أعمالها من العاصمة المؤقتة عدن، وتدعم كافة تطلعات أبناء الشعب اليمني في استعادة وبناء دولته وإنهاء الانقلاب.

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