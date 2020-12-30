شكرا لقرائتكم خبر عن «التمديد» التركي.. تفخيخ التسوية الليبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - د. محمد فراج أبو النور*

قرار البرلمان التركي بتمديد عمل قوات بلاده في ليبيا ل18 شهراً جديدة لم يكن مفاجئاً للمراقبين. فتركيا تتصرف في ليبيا كما لو كانت مستعمرة عثمانية. كما أن إصرار أنقرة على تخريب كل جهود التسوية السياسية في (بلاد عمر المختار) هو أمر جلي، لم يتوقف يوماً منذ بدء التدخل التركي في ذلك البلد العربي الشقيق.

قرار البرلمان مفهوم؛ بل وبدهي تماماً من وجهة نظر أصحابه؛ فاحتلال ليبيا ونهب ثرواتها ومواردها يعد هدفاً معلناً لنظام أردوغان.. وهو يتصرف على أساسه منذ أن أتاحت له حكومة السراج ذلك؛ بتوقيع اتفاقيتي الحدود البحرية والتعاون العسكري غير الشرعيتين.

كما يتخذ النظام التركي من احتلال ليبيا وقواعده العسكرية فيها سبيلاً لتحقيق أهداف استراتيجية أوسع، تمتد إلى تغيير خرائط النفوذ في شرق البحر المتوسط وشمال إفريقيا بالكامل.

ولما كان السلام الحقيقي في أي بلد يقتضي حماية أمنه القومي، وتحقيق حريته ووحدة وسلامة أراضيه، فقد كان من الطبيعي أن تسعى تركيا إلى تخريب أية تسوية في ليبيا تقوم على هذه الأسس، سواء من خلال القوة العسكرية والضغوط السياسية التركية المباشرة، أو من خلال دور (الأعوان) المحليين كحكومة «الوفاق» وحلفائها أو من خلال الصفقات في الكواليس مع القوى الكبرى، والنفوذ في المنظمات الدولية وأدوار ممثليها.

اتفاق في ظل الاحتلال

ويكفي أن نلقي نظرة على «اتفاق جنيف» لوقف إطلاق النار (23 أكتوبر/تشرين الأول 2020) الذي يمثل أبرز علامات المرحلة الحالية من التسوية في ليبيا، ويتضمن خطوطها العريضة، لنجد أنه يتجاهل تماماً وجود قوات الاحتلال التركي في ليبيا والقواعد الجوية والبحرية الجديدة التي تسيطر عليها هذه القوات وهو تنازل كبير تعرضت حكومة قوات (الشرق) لضغوط عنيفة لتوافق على تقديمه، ويكتفي الاتفاق بالحديث عن (تنازل) رمزي يقضي بوقف برامج التدريب التركية لقوات حكومة «الوفاق» بصورة مؤقتة، وانسحاب المدربين الأتراك مؤقتاً من ليبيا، ومع ذلك لم يكد يجف حبر التوقيع على الاتفاق، حتى كانت وزارة الدفاع التركية وحكومة السراج تعلنان عن عدم التزامهما بهذا النص في «اتفاق جنيف»؛ بل وأعلنتا توقيع اتفاق جديد للتدريب العسكري، كما أعلنت حكومة «الوفاق» أن اتفاقاتها مع تركيا، ووجود قوات الاحتلال وقواعدها العسكرية في البلاد، كلها أمور غير قابلة للنقاش.

وبعد مرور أكثر من شهرين من الأشهر الثلاثة التي حددها اتفاق جنيف كمهلة لحل الميليشيات المناطقية والقبلية، والإرهابية (بمن فيها ميليشيات «القاعدة» و«داعش»، وميليشيات «الإخوان») وإبعاد قوات المرتزقة الأجانب وخاصة من (السوريين).. فإن كل هذه الميليشيات وقوات المرتزقة لا تزال على حالها من دون أي مساس بها؛ بل ويجري حشدها في اتجاه خط (سرت – الجفرة) في أكثر من موقع، فيما يبدو تحيناً لفرصة لمهاجمته.

متاهات ويليامز

أما المسار السياسي فقد انقسم بدوره إلى مسارات عدة ما بين برلماني ودستوري وقانوني، ولجنة (للحوار السياسي).. إلخ وتعددت أماكن اجتماعاته من ضواحي الرباط (بوزنيقه) إلى طنجة، إلى تونس وسرت وغدامس، فيما يشبه نوعاً من (سياحة المفاوضات) التي تتغير مرجعيات اجتماعاتها ومفاوضاتها من دون ضابط ولا رابط إلا إرادة السيدة ويليامز.

الأمر المثير للدهشة الشديدة هو اعتذار المبعوث الدولي الجديد (نيكولاي ملادينوف) عن تسلم مهام منصبه؛ لأنه (تذكر فجأة على ما يبدو) أن ظروفه الشخصية والعائلية لن تسمح له، وبالتالي قررت الأمم المتحدة استمرار السيدة ويليامز في مهمتها .

تركيا تتمادي في العدوان

وسط هذه الفوضى، والمتاهة التفاوضية التي تتفنن السيدة ويليامز في توسيع دائرتها والضغوط الدولية (الغربية.. وبالأخص الأمريكية) على برلمان ليبيا الشرعي وجيشها الوطني؛ لتقديم تنازلات كبيرة عن أوراقهما التفاوضية الأكثر أهمية، بدءاً من استئناف ضخ النفط من دون ضمنات كافية، إلى «اتفاق جنيف» بما يتضمنه من ثغرات إلى التساهل العربي والدولي إزاء انتهاك تركيا و«الوفاق» لاتفاق جنيف (علاوة على ما فيه من ثغرات كبيرة) والتراخي -غير المفهوم – في مواجهة تدفق القوات والأسلحة التركية على ليبيا.. إزاء ذلك كله لم يكن أمام أردوغان أي عائق يحول دون طلب تمديد مهمة قوات الغزو التركي لليبيا من برلمان بلاده.

وبعد أيام قليلة من موافقة البرلمان (22 ديسمبر/ كانون الأول) كان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار وكبار قادة جيشه يتوجهون إلى قاعدة «معيتيقة» قرب طرابلس، ويتجولون في العاصمة الليبية، ويعقدون اللقاءات مع المسؤولين فيها، وهم يرتدون ملابسهم العسكرية، ثم يحضرون عرضاً عسكرياً كبيراً للخريجيين الليبيين في مراكز التدريب التركية ثم يقيمون حفلاً غنائياً؛ احتفالاً بهذه المناسبة .

الشرعية المزيفة

غير أن الغضب المشروع لا ينبغي أن يصرفنا عن دراسة آثار هذا المكسب الحقيقي الكبير الذي تحقق لمصلحة المعتدين الأتراك سواء على المستوي السياسي باستعراض القوة وتأكيد (الشرعية المزيفة) للوجود التركي في ليبيا، أو على المستوي العسكري بفتح الباب أمام مزيد من تدفق القوات والأسلحة التركية، إضافة إلى التدريب المتقدم لمئات من العسكريين التابعين «للوفاق» فضلاً عن استمرار وجود الميليشيات الإرهابية والقبلية والمناطقية، والمرتزقة (نحو عشرين ألفاً).. وهذا كله يمثل تهديداً جدياً بالإخلال بموازين القوى العسكرية، يمكن أن يشجع أردوغان على مهاجمة الجيش الوطني الليبي، خاصة بعد تصريح المشير خليفة حفتر بأن القوات التركية لابد وأن تغادر ليبيا سلماً أو حرباً، وتصريح وزير الدفاع التركي بأن الجيش الليبي سيكون هدفاً مشروعاً لتركيا، إذا تعرضت القوات التركية لأي هجوم؛ وهو تصعيد يتسم بالغطرسة .

ويقتضي الأمر تعزيز الدعم العسكري العربي لقوات (حفتر).. ودعم الموقف السياسي (للشرق) بقوة أكبر والإصرار على ضرورة (الربط والتزامن) بين المسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية للتسوية في ليبيا.. قبل أن يتسع الخرق على الواقع العربي.. وإلا فإن الخطر داهم وكبير.

*كاتب مصري