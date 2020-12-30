شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. معركة استعادة الدولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - د. أحمد سيد أحمد *

تبدو معركة استعادة الدولة وهيبتها في العراق إحدى المعارك الأساسية والتحديات الكبرى أمام حكومة مصطفى الكاظمي، خاصة بعد أن أخذت مظاهر «اللادولة» في التصاعد، مع تنامي نفوذ وتأثير الميليشيات المسلحة في المشهدين السياسي والأمني العراقي، ما ينذر بتداعيات أمنية وسياسية سلبية على البلاد وعلى إمكانية الخروج من الحلقة المفرغة.

شهدت الأسابيع الأخيرة في العراق، العديد من التحديات الأمنية والمظاهر التي تمثل انتهاكاً صارخاً لمفهوم الدولة ومؤسساتها الشرعية، حيث تعرضت المنطقة الخضراء ومجمع السفارة الأمريكية، للعديد من الهجمات الصاروخية يوم الأحد 20 ديسمبر. وعلى الرغم من أن الحادث تسبب في أضرار طفيفة ولم يؤد لخسائر بشرية نتيجة تفعيل منظومة الدفاع الجوية حول السفارة (سي رام)، فإن دلالاتها الأمنية والسياسية كبيرة. فهي تنتقص من سيادة العراق وقدرة الدولة على حماية البعثات والسفارات الأجنبية، وهو ما من شأنه أن يؤثر في سمعة العراق الخارجية، خاصة بعد تحذير المسؤولين الأمريكيين أكثر من مرة بأن عدم حماية السفارة الأمريكية من جانب العراقيين، قد يدفع إلى إغلاقها. وإذا حدث هذا الانسحاب الأمريكي وأغلقت السفارة، فقد يؤدي إلى قيام البعثات الأجنبية الأخرى بنفس السلوك، وبالتالي يؤدي إلى تأثيرات سلبية سياسية واقتصادية على العراق، باعتباره غير قادر على حماية البعثات الأجنبية بموجب القانون الدولي واتفاقية جنيف، كما سيجعله بلداً غير آمن .

كما شهد العراق استمرار عمليات استهداف قوات التحالف، مثلما حدث في الهجوم على رتل من الدبابات والعربات التابعة للتحالف الدولي لمحاربة الإرهاب في محافظة الديوانية، وأعلنت ما يسمى ميليشيات «قاصم الجبارين» مسؤوليتها عن الهجوم، إضافة إلى استمرار سياسة الاغتيال واستهداف النشطاء السياسيين، مما بات يقلق الشارع العراقي في ظل عدم اتخاذ إجراءات رادعة لمحاسبة ومحاكمة المسؤولين عن تلك الهجمات.

عض الأصابع

يسعى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي جاهداً، إلى استعادة هيبة الدولة العراقية ومواجهة الخارجين على القانون، الذين يمثلون تحدياً كبيراً أمام بسط القانون وسيادة الدولة، وقد برزت سياسة عض الأصابع بين حكومة الكاظمي والميليشيات المسلحة في محاولة تلك الميليشيات لرفض سياسات الكاظمي والاستمرار في سيادة التحدي؛ بل وصل الأمر إلى إمهال ميليشيات «عصائب أهل الحق» الحكومة العراقية 48 ساعة للإفراج عن الأشخاص المنتمين لها والمسؤولين عن إطلاق صواريخ الكاتيوشا على السفارة الأمريكية، بعد أن اعتقلتهم القوات الأمنية العراقية، وقد رفض الكاظمي الاستجابة لضغوط «العصائب» وأكد تصميمه على محاكمة هؤلاء الأشخاص الذين يؤثرون سلباً في سمعة العراق وفي هيبته.

معركة عض الأصابع بين الحكومة والميليشيات تكررت أكثر من مرة، فمنذ شهرين قامت القوات العراقية باعتقال أفراد من ميليشيات «حزب الله العراقي» المسؤولة عن إطلاق الصواريخ على القوات الأمريكية في القواعد العراقية، لكن تم الإفراج عنهم بعدها بأيام بعد أن قامت قوة كبيرة من «حزب الله» باقتحام المنطقة الخضراء والإفراج عنهم في مظاهرة لاستعراض القوة.

الاستقطاب الخارجي

استمرار الميليشيات المسلحة يمثل أحد التحديات الكبرى أمام العراق وحكومة الكاظمي، لما لها من تداعيات خطرة في ظل حالة الاستقطاب الشديدة بين أمريكا وإيران، واتهام إدارة ترامب، إيران بالوقوف وراء الهجمات الصاروخية على السفارة وعلى القوات الأمريكية عبر حلفائها في العراق، وهدد ترامب بالرد على إيران إذا تمت مهاجمة أو اقتحام السفارة الأمريكية.

وقد طالب مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري و«تكتل سائرون»، الولايات المتحدة وإيران، بتجنب الصراع على الأرض العراقية واحترام سيادة البلاد وعدم إدخال العراق في لعبة الحرب بالوكالة بين البلدين، كما طالب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال زيارته لإيران والولايات المتحدة، بأن تحترم الدولتان سيادة العراق وألا يكون جزءاً في الصراع بينهما.

تحديات سياسية

يواجه العراق أيضاً تحديات سياسية مع غياب التوافق السياسي بين النخبة والطبقة السياسية العراقية حول شكل الخريطة السياسية في البلاد، مع الاستعداد للانتخابات النيابية المبكرة في يونيو القادم، وكذلك استمرار الفجوة بين الشارع العراقي والطبقة السياسية، مع استمرار حالة الغضب والاحتجاج ضد استمرار تلك الطبقة واستمرار نظام المحاصصة الطائفية، في ظل انتشار الفساد وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، مع تراجع قيمة الدينار العراقي أمام الدولار، وارتفاع أسعار كثير من السلع والخدمات بشكل كبير، وغياب الخدمات الأساسية من مياه نظيفة، وكهرباء وتعليم وصحة، وغيرها.

المسارات المتوازية

لا شك في أن حكومة الكاظمي وهي تتحرك إلى الأمام وكأنها تسير وسط حقل ألغام، مع تزايد التحديات وانعكاساتها السياسية والاقتصادية والأمنية على البلاد، وتحاول تبني استراتيجية المسارات المتوازية؛ أي التحرك على المستوى الأمني لفرض هيبة الدولة، ومواجهة نفوذ الميليشيات من خلال نشر آلاف الجنود العراقيين لحماية البعثات الأجنبية، لإعطاء رسالة طمأنة للخارج.

لكن تظل ألغام المعادلة العراقية كثيرة ومتعددة، ويظل الاختبار الحقيقي للكاظمي، هو قدرته على نزع تلك الألغام قبل انفجارها.

* خبير العلاقات الدولية في الأهرام