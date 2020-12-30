شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات وأمريكا تبحثان تعزيز التعاون الفضائي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قام توماس أولريش بريشبول، مستشار وزارة الخارجية الأمريكية، بزيارة مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي، يرافقه جون راكولتا جونيور، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، والمفوض العام لجناح الولايات المتحدة في إكسبو 2020 دبي، في إطار المرحلة الأخيرة من المقابلات الخاصة بالدفعة الثانية من برنامج الإمارات لرواد الفضاء.

التقى بالوفد، يوسف حمد الشيباني، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، والمهندس سالم المري، مساعد المدير العام للشؤون العلمية والتقنية ومدير برنامج الإمارات لرواد الفضاء، بهدف مناقشة أوجه التعاون والفرص لتعزيز العلاقات لقطاع الفضاء بين الولايات المتحدة الأمريكية، ودولة الإمارات العربية المتحدة.

كما التقى الوفد باللجنة التي أجرت المقابلات النهائية، والتي تضم متخصصين من مركز محمد بن راشد للفضاء، بما في ذلك رائدا الفضاء الإماراتيان هزاع المنصوري، وسلطان النيادي، إلى جانب رائدي الفضاء من وكالة «ناسا» الأمريكية آن ماكلاين، وجيسيكا ماير.