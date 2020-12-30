شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تنفذ أربعة سيناريوهات افتراضية للمخاطر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

شهد اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، رئيس فريق الطوارئ والأزمات والكوارث بالإمارة، تمرين «جاهزية 4 - لعام 2020»، الذي نفذته القيادة العامة شرطة الشارقة، بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني بالشارقة، في مدينة كلباء، بحضور العميد عبدالله بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، والعميد ركن الدكتور علي سالم الطنيجي مدير عام العمليات المركزية بوزارة الداخلية، والمديرين العامين، ومديري الإدارات بشرطة الشارقة، وعدد ‏من ممثلي شركاء القيادة، إلى جانب عدد من كبار الضباط بالقيادة.

يأتي التمرين في إطار تعزيز الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية، وتحقيق مبدأ التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية واللجان التنفيذية في ‏الإمارة، وجهات الدعم والإسناد، لقياس مدى استعداد الفرق المعنية ورفع جاهزيتها في مواجهة التحديات ‏المختلفة، وشاركت فيه كل من إدارة الدفاع المدني بالشارقة، والإسعاف الوطني، والمركز الوطني للبحث والإنقاذ.

وأكد اللواء الشامسي حرص شرطة الشارقة على تنفيذها المستمر للتمارين الميدانية، التي تجسد ما تتمتع به القيادة من كفاءة وجاهزية عالية، لتحقيق الأمن والأمان والطمأنينة لمواطني دولة الإمارات، والمقيمين على أرضها، ودورها الفعّال في اكتساب الخبرات الميدانية والقدرة على التخطيط للعمليات، في سبيل الارتقاء بالجاهزية الأمنية وتفعيل متطلبات الاستعداد الأمني.

وتضمن سيناريو تمرين «جاهزية 4» أربع فرضيات للمخاطر المحتملة التي تحاكي الواقع، تنفذ عبر ‏سلسلة من الإجراءات المتسلسلة للتعامل مع الأزمات والكوارث، حيث تمثلت الفرضية الأولى في انقطاع التيار الكهربائي بمنطقة البردي، والفرضية الثانية في سقوط مركبة بسد الغيل، والفرضية الثالثة في حادث جسيم بين ثلاث مركبات مع وجود أشخاص محشورين، أما الفرضية الرابعة فتمثلت في فقدان شخص في جبال بني حجر.