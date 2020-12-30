شكرا لقرائتكم خبر عن المري يبحث التعاون مع القنصل السويسري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

استقبل الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، فرانك إيكمان، القنصل العام السويسري في دبي، في مقر القيادة العامة، بحضور العميد أحمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة بالوكالة، والعقيد سعيد الهاجري، مدير إدارة المباحث الإلكترونية، والعقيد عمر بن حماد نائب مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، والرائد خالد خلفان، من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، وعدد من الضباط.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين القيادة العامة لشرطة دبي والقنصلية السويسرية، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الفريق عبدالله خليفة المري، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على الاهتمام بكل الجاليات في إمارة دبي، وتوفير الخدمات اللازمة لهم، والحياة الكريمة لكل من يقيم ويعيش على هذه الأرض الطيبة، وتتواصل معهم في مختلف المناسبات، وأن دولة الإمارات العربية المتحدة هي وطن للتعايش والتسامح والسلام، لذا تزخر بتنوع ثقافي كبير، حيث يتجاوز عدد الجنسيات التي تقيم في دبي أكثر من 200 جنسية.

واصطحب الفريق المري القنصل السويسري، في جولة تعريفية للاطلاع على الخدمات الأمنية التي تقدمها شرطة دبي.

وأبدى فرانك إيكمان إعجابه بتقنيات شرطة دبي وبالشفافية والإيجابية في منظومة عمل القيادة العامة لشرطة دبي، وبالمستوى التي وصلت إليه من تطور، على كل الصعد.