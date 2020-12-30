يزوِّر مستندات ويختلس 787 ألف درهم

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:محمد ياسين

أحالت النيابة العامة بدبي ـ غيابياً ـ مديراً عربياً (34 عاماً) إلى محكمة الجنايات بتهمة اختلاس 787 ألف درهم من مؤسسة كبرى يعمل بها، بعد أن تمكن من تزوير مستندات إلكترونية رسمية.

دارت أحداث الواقعة في ديسمبر 2014 حين بين التقرير الاستشاري المحاسبي الصادر من مكتب لتدقيق الحسابات، اكتشاف فواتير مزورة حصلها المتهم من المؤسسة التي يعمل بها لدفع مبالغ مرتبطة بجهات حكومية، وحسب إفادة مسؤول التدقيق المحاسبي في تحقيقات النيابة بأن التقرير بين تزوير مستندات لمؤسسات حكومية على غرار الحقيقة لمطالبات، فضلاً عن مطالبات حكومية لم يقم المتهم بسدادها.

وذكر الشــــاهد أن المتهم التحق بجهة عمله عام 2014، وتركه فــــي 2017، واختلس المبلغ المذكور من خلال طلب قيمة رسوم من الإدارة المالية في «الجهة» لتجديد أفرع المؤسسة التي يعمل بها والمطالبة برسوم أكبر من التي تطلبها الجهات الحكومية بموجـــــب فواتير مزورة لإثبات الدفع، من أجل اختلاس الفارق بينها وبين الأصل.

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