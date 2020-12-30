شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من «استشاري الشارقة» يطلع على أعمال ومشاريع «بلدي» كلباء والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اطلع وفد من المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال زيارته أمس الأول الثلاثاء، المجلس البلدي لمدينة كلباء على أعماله وجهوده، وتواصله مع المواطنين، كما بحث مختلف الخدمات المقدمة للمجتمع، وأبرز المشاريع المنفذة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في المدينة وخططها المستقبلية ومشاريعها الحيوية.

ترأس الوفد علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري، ورافقه خلال الزيارة: حنان راشد الجروان نائب الرئيس وأعضاء هيئة مكتب المجلس والأمين العام أحمد سعيد الجروان.

كما زار وفد الاستشاري مجلس كلباء الأدبي؛ حيث التقى محمد صالح السويجي مدير إدارة دائرة الثقافة في المنطقة الشرقية، والذي أطلعهم على أعمال الدائرة ودور المجلس الأدبي في إثراء النواحي الثقافية في مدينة كلباء بمختلف الفعاليات والمهرجانات والحراك الثقافي الدائم.

وبالتزامن مع زيارة الوفد لمدينة كلباء؛ عقدت هيئة مكتب المجلس اجتماعها الدوري؛ لبحث جدول أعمال المجلس خلال عام 2021؛ حيث أكد علي ميحد السويدي مواصلة المجلس الاستشاري لأعماله ودوره البرلماني بخطة متكاملة في العام المقبل، ومتابعة كافة الموضوعات والقضايا التي تهم الشأن العام، وطرح الخطط والبرامج والأسئلة؛ من خلال منظومة أعماله.

وتم خلال الاجتماع الاطلاع على الموضوعات العامة التي ستتم مناقشتها خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري وفق خطة عمل المجلس إلى جانب مناقشة مختلف الأسئلة البرلمانية الموجهة لرؤساء الدوائر وإدراجها في جلسات المجلس العامة المقبلة.

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