شكرا لقرائتكم خبر عن خليجي يستغل هوية آخر ويقترض بها والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بدبي، حكماً بحبس خليجي عاماً وغرامة 83 ألف درهم والإبعاد، بعد إدانته بالتزوير في مستندات رسمية وغير رسمية للاحتيال على مؤسسة للتمويل بصفة شخص آخر.

دارت أحداث الواقعة خلال عامي 2016 و2017 بعد بلاغ من المجني عليه بتلقيه عدة مكالمات من مصارف ومؤسسة للتمويل والشرطة تفيد بمطالبات تبلغ 83 ألف درهم مترتبة عليه نتيجة قرض وشيكات بدون رصيد وبطاقات ائتمان، حيث نفى علمه بتك المعاملات وعدم صحة حصوله على تلك المبالغ.

وحسب تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية في شرطة دبي بعد فحص فني لتوقيع المجني عليه على شيكات والمستندات تبين عدم صحتها، وبعد البحث والتحري توصلت الشرطة إلى المدان.

وأفاد المجني عليه في تحقيقات النيابة بأنه كان يبحث عن قرض عام 2016 وتعرف إلى المدان الذي ادعى أن لديه معارف في مؤسسة للتمويل يمكنه تسهيل الأمر، وطلب المدان بعض المستندات من بينها أصل الهوية وصورة جواز السفر ودفتر الشيكات فقام المجني عليه بتسليمه كافة المستندات وبعدها اختفى المدان لعدة أشهر دون حصوله على القرض، حيث تفاجأ المجني عليه بورود عدة مكالمات من الشرطة ومؤسسات مصرفية على خلفية بلاغات شيكات ومطالبات مادية نفى استلامها أو التوقيع عليها.