شكرا لقرائتكم خبر عن «دولي الصحافة الرياضية» يختار ليفاندوفسكي وأوساكا الأفضل في 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختار الاتحاد الدولي للإعلام الرياضي البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم ولاعبة التنس اليابانية نايومي أوساكا أفضل رياضيين لعام 2020، عبر الاستطلاع الذي شارك فيه 422 صحفياً من 116 دولة.

كما فاز بايرن ميونيخ بجائزة أفضل ناد بعدما أحرز خمسة ألقاب في عام 2020.

وحصد ليفاندوفسكي 620 نقطة، متفوقاً على البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات في فورمولا واحد الذي حصد 546 نقطة، والإسباني رافاييل نادال الفائز بـ 20 لقباً في بطولات جراند سلام (378 نقطة).

وأكمل ليبرون جيمس (كرة السلة)، وأرماند دوبلانتيس (ألعاب القوى)، وكريستيانو رونالدو (كرة القدم)، ونوفاك ديوكوفيتش (التنس)، وجوشوا تشيبتيجي (ألعاب القوى)، وتاج بوجار (الدراجات)، ودومينيك تيم (التنس) المراكز العشرة الأوائل.

وتصدرت أوساكا، بطلة جراند سلام لثلاث مرات، استطلاع الاتحاد الدولي للإعلام الرياضي لأفضل رياضية برصيد 526 نقطة متقدمة على الفنزويلية حاملة الرقم القياسي العالمي في الوثب الثلاثي للصالات المغلقة يوليمار روخاس (331 نقطة)، وأسطورة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز، والتي فازت بلقبها الـ 73 لاتحاد لاعبات التنس المحترفات في بطولة بنك اي إس بي كلاسيك 2020 والتي حصدت 327 نقطة.

من جهته، حصد بايرن ميونيخ في جائزة أفضل ناد 1317 نقطة، متفوقاً على ليفربول الإنجليزي (753 نقطة) ولوس أنجلس ليكرز، بطل الدوري الأمريكي لكرة السلة (658 نقطة).

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