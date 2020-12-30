شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة قوية للإرهاب.. تقرير يكشف تفاصيل تصنيف "سرايا المختار" كجماعة إرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ أيام صنفت الولايات المتحدة الأمريكية، جماعة "سرايا المختار" الموالية لإيران فى مملكة البحرين، كتنظيم إرهابى عالمى، وهي جماعة تتلقى دعما من إيران واتهمتها بالتآمر لشن هجمات على أمريكيين فى المملكة البحرينية، وهو أيضا يعد ضربة قوية للجماعات الإرهابية المدعومة من الخارج.

وكشف تقرير أعدته مؤسسة "ماعت "، أنه تعود قصة تنظيم سرايا المختار إلى عام 2011، في البحرين، والتي شهدت فيها المملكة الكثير من العمليات الإرهابية، وأعمال تخريبية واسعة النطاق من خلال هذه الجماعة الإرهابية، بهدف قلب نظام الحكم، حيث بدأت التنظيمات والخلايا الإرهابية بالظهور على الساحة المحلية بعد أحداث العام 2011، وقد ظهرت بعد ذلك الكثير من التنظيمات التى تتخذ أسماء مختلفة، وهى سرايا الأشتر، سرايا المقاومة الشعبية، سرايا المختار، طلائع التغيير، وقد تبنت هذه التنظيمات كل العمليات الإرهابية التى تم تنفيذها فى البحرين، وتتبنى هذه التنظيمات النهج المسلح، وتهدف بشكل رئيسي لإسقاط نظام الحكم، وترتكز استراتيجية هذه التنظيمات على التدريب لتنفيذ العمليات الإرهابية.

وأضاف التقرير، أن إيران تعد الداعم لتلك الحركات الإرهابية، وتنفذ مخططاتها لزعزعة واستقرار أمن وسلامة الدول العربية، وتأسس تنظيم "سرايا المختار" فى أواخر عام 2011 بعد اندلاع الاحتجاجات البحرينية، وهو تنظيم يعتمد أسلوب حرب العصابات ضد الحكومة البحرينية هدفه إسقاط النظام فى المملكة، وأعلنت الجماعة الإرهابية عن تنفيذ أول عملية إرهابية لها فى عام 2013 والتى تمت بقاذف أسهم.