شكرا لقرائتكم خبر عن خبير بالمركز المصرى للفكر: مصر الـ25 عالميا والثانية عربيا بمرونة التعامل مع كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور صبحى عسيلة الخبير بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن هناك تصنيفا عالميا "بلومبرج" يقيس حالة الدول فى التعامل مع جائحة كورونا، ويضع مصر فى المرتبة 25 على مستوى العالم والثانية على المستوى العربى فى مرونة التعامل مع كورونا.





وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامى محمد شردى، أن مؤشر بلومبرج يقيس 10 مؤشرات من معدل الإصابات فى الشهر والوفيات وإجمإلى الوفيات لكل مليون نسمى معدل الاختبارات الإيجابية واتفاقيات اللقاحات التى تم التوصل إليها وتأثير إجراءات الإغلاق على الاقتصاد، وحرية تنقل المواطنين مقارنة بما قبل الجائحة، وتوقعات نمو الاقتصاد 2020، وقدرة النظام المحلى للرعاية الصحية ومؤشر التنمية البشرية.

وأشار إلى أن متوسط معدل البطالة فى 2010 كان 9 %، حتى وصل إلى 7.3% فى 2020، بسبب المشروعات القومية التى استوعبت الكثير من العمالة، مشيرا إلى أن كورونا لم يوقف الحياة فى مصر.





وذكر أن الأسعار فى 2020 كانت ثابتة إن لم تكن تقل، موضحا أن معد التضخم كان 23.5% فى 2016/2017، و18.9% فى 2019/2018، ووصل إلى 5.7% فى 2019/2020.