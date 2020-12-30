شكرا لقرائتكم خبر عن عباس وكريم السادات يتسلمان بطاقات عضويتهما بمجلس النواب الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر النائبان الدكتور عباس السادات، وكريم طلعت السادات، إلى مقر مجلس النواب اليوم الأربعاء، لتسلم بطاقات العضوية الخاصة بهما بمجلس النواب 2021، وكريم طلعت السادات عضوا عن دائرة تلا والشهداء بمحافظة المنوفية فردى حزب مستقبل وطن، فيما جاء الدكتور عباس السادات عضوا بالمجلس عن القائمة الوطنية من أجل مصر.

وكان الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزى، قد أعلن انتهاء 540 نائبا بالفصل التشريعى الثانى (2021-2026) من إجراءات استخراج بطاقة العضوية من أصل 564 نائباً بنظامى الفردى والقائمة، بنسبة بلغت 96%.

وقال فوزى، بالمؤتمر الصحفى، الذى عقده فى ختام فعاليات حفلات الاستقبال التي نظمتها الأمانة للنواب الجدد، إن نسبة الـ4 % من النواب الذين لم يستخرجوا كارنيهات العضوية على مدار الـ6 أيام المخصصة، حالت ظروف سفرهم دون حضورهم، والأمانة مستعدة لاستقبالهم في الوقت المناسب لهم.

وأضاف فوزى، أن الأمانة العامة للمجلس أنجزت مهمتها بشكل جيد وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، لافتاً إلى أن هذا العمل نتاج مجهود جماعى متكامل من فريق الأمانة العامة وكافة القطاعات المعنية بالمجلس.

وتابع الأمين العام بمجلس النواب: "أنجزنا مهمتنا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على جميع المترددين علي المجلس.. وسيكون هناك دورات تعريفية للنواب الجدد".



النائبان بالهو الفرعونى



عباس السادات بالبهو الفرعونى



عباس السادات بمجلس النواب



عباس وكريم السادات



كريم السادات بمجلس النواب