شكرا لقرائتكم خبر عن عدد مميز لمجلة "المصور" هذا الأسبوع.. كتاب وخبراء يقدمون رؤيتهم للعام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصصت مجلة المصور في عدد الصادر هذا الأسبوع عدد من المقالات لتقديم رؤية عدد من الكتاب والخبراء للعام الجديد وكان المقال الذى تصدر العدد بقلم الدكتور محمود محيى الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولى والذى قدم من خلاله رؤية شاملة لكيفية الخروج من الأزمة التى خلقها فيروس كورونا وانقاذ الاقتصاد العالمى من الانهيار والكساد والحلول والفرص التى تمتلكها الدول العربية والأفريقية فى الفترة القادمة.

وطرح محيى الدين رؤيته لانتقال البوصلة العالمية من الغرب الى الشرق وتقدم الصين ،كما ذكر المخاطر التى يمكن ان تترتب على تجاهل توفير لقاح كورونا للدول الفقيرة كاشفا ان هذا الامر متوقعا وربما لو استمرت الأمور على ما هو عليه الان الا يصل اللقاح لهذه الدول قبل ٢٠٢٤

وفى العدد أيضا حوار مهم مع محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان يكشف فيه بالحقائق اكاذيب البرلمان الأوربى ويؤكد بالأدلة التى لا تكذب حقيقة اوضاع حقوق الإنسان فى مصر وكيف تطورت وكيف انجزت الدولة المصرية خطوات غير مسبوقة فى هذا الملف تضاهي بل تفوق ما تحقق فى دول متقدمة، كما تحدث عن رؤيته لاوضاع السجون وما شهدته من توفير لحقوق المساجين سواء الرعاية الصحية او الاجتماعية، كما كشف سر عدم السماح بزيارات المساجين خلال الشهور الاخيرة

ويكتب احمد ايوب رئيس لتحرير مقال عن عام الوباء الذى كشف قوة الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسى ونجاحها فى مواجهة الأزمات وتحقيق نجاحات فى كافة القطاعات ،وفى مقال اخر كتب عن الرئيس عبد الفتاح السيسى كنموذج للقيادة التى تملك الرؤية والجرأة فى اتخاذ القرار

ويقدم الدكتور سمير فرج مدير ادارة الشئون المعنوية الأسبق رؤية شاملة لتحديات الأمن القومى على كافة الاتجاهات وكيف نجحت الدولة فى مواجهتها بكفاءة وقدرات عسكرية و قيادية كبيرة، كما يحدد الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق وعضو مجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات الشروط التى يمكن ان تضمن القضاء على وباء كورونا كيف فى مصر خلال شهور.