المجلس القومي للمرأة يطلق تقريره السنوي حول إنجازاته في 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: نور العمروسي:

أطلق المجلس القومي للمرأة تقريره السنوى بعنوان "حصاد المجلس لعام 2020".

وأكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس أنه على الرغم من أن عام 2020 شهد انتشار جائحة فيروس كورونا وما تبعها من تداعيات كبيرة على كافة المستويات، إلا أن المجلس القومي للمرأة ومنذ اللحظة الأولى لم يتوقف عن العمل يوم واحد ، وحقق العديد من الإنجازات من أهمها وصول عدد المستفيدات من جهود المجلس القومي للمرأة من حملات التوعوية والبرامج وورش العمل التدريبية وغيرها من الأنشطة لدعم وتحسن وضع المرأة إلى 28,853,681 بجميع محافظات الجمهورية.

وأضافت الدكتورة مايا مرسي، أن من أبرز إنجازات عام 2020 أن الحكومة المصرية ممثلة في المجلس القومي للمرأة كانت أول حكومة على مستوى العالم تقوم بإصدار "ورقة البرامج والسياسات المقترحة بشأن خطة مصر للاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة بالمرأة أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد"، تبعها تقارير الرصد "مرصد السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد" Women Policy Tracker وحتى يوليو 2020 تم رصد أكثر من 106 تدابير وإجراءات وقائية اتخذتها الدولة المصرية داعمة للمرأة.

واحتلت مصر المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا من حيث عدد الإجراءات المتخذة لدعم المرأة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث بلغ عدد الإجراءات التي اتخذتها مصر وفقًا لمعايير الأمم المتحدة 21 إجراء وتدبير، وهو أعلى مستوى تم اتخاذه في منطقتي الشرق الأوسط وغرب آسيا منذ بداية الأزمة وذلك وفقا لما جاء بالتقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة حول الإجراءات التي اتخذتها دول العالم لمساندة المرأة خلال الجائحة.

وأشارت إلى التعاون مع وزارة الخارجية في قيادة تحرك دولي في الأمم المتحدة من أجل تخفيف التداعيات الاجتماعية لانتشار الجائحة على الفئات الأكثر تضررا لاسيما النساء والفتيات، لافتة إلى أنه في نوفمبر 2020 اعتمدت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان مشروع القرار المصري غير المسبوق حول "حماية حقوق المرأة والفتاة من تداعيات كورونا المستجد"، وانضم لقائمة رعاة القرار 19 دولة عربية و60 دولة حول العالم.

وأضافت الدكتورة مايا مرسي، أن من أبرز إنجازات المجلس في عام 2020 أيضاً الشراكة مع وزارة الخارجية في دخول منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي حيز النفاذ وإطلاقها من القاهرة مقر المنظمة وانعقاد اجتماعها الأول.

وفي إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة 2015 -2020 قدم المجلس مقترحات بشأن تعديلات تشريعية تحمي المرأة من العنف وقد ترتب على ذلك صدور مجموعة قوانين داعمة للمرأة المصرية في عام 2020 هي قانون رقم 177 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وذلك بإضافة مادة جديدة تنص على عدم الكشف عن بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والعنف وهتك العرض وإفساد الأخلاق وكذلك المنصوص عليه في المادة 96 من قانون الطفل القانون رقم 189 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بإضافة مادة جديدة لأول مرة وضعت وصفا ونصوصا لتجريم ومعاقبة التنمر قانون رقم 176 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية "المادة 47" فيما يتعلق بمسائل الولاية على مال.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي، إلى أن عام 2020 شهد مجموعة شراكات هامة للمجلس مع عدداً من الوزارات بما يحقق صالح المرأة المصرية حيث شارك المجلس وزارة العدل وهيئة النيابة الإدارية في إطلاق البرنامج الأول من نوعه والخاص بورش العمل التفاعلية حول مهارات وفنون التواصل والقيادة والادعاء أمام المحاكم التأديبية ومكافحة جرائم العنف ضد المرأة في أماكن العمل استفاد منها 127 عضوا وعضوة من أعضاء هيئة النيابة الإدارية

هذا إلى جانب الشراكة مع النيابة العامة في تنفيذ برامج تعزيز قدرات أعضاء النيابة العامة في التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة استفاد من البرنامج منذ إطلاقه عام 2016 حتى 2020 نحو 509 أعضاء.

وشهد هذا العام إلقاء الضوء على عدد من القضايا التي برز فيها دور النيابة العامة في سرعة وحسم الإجراءات المتخذة بشأنها بما ساهم في توفير بيئة مشجعة للتقدم ببلاغات للقضايا تمس المرأة والفتاة.

وفي مجال حماية المرأة في وسائل النقل والمواصلات عقد المجلس شراكة مع وزارة النقل وهيئة سكك حديد مصر في إطلاق حملة السكة أمان لضمان التنقل الأمن للمرأة ورفع الوعي بمختلف قضايا المرأة لاسيما التصدي لظاهرة التحرش.

وفي مجال دعم وصول المرأة للمواقع القيادية عقد المجلس شراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إطلاق الدورة الثانية لبرنامج القيادة التنفيذية للمرأة بالحكومة المصرية، والذي نظمه المعهد القومي للإدارة بالتعاون مع جامعة ولاية ميزوري الأمريكية وبرنامج الأمم المتحدة للمرأة، بهدف ثقل المهارات الفنية والتخصصية للقيادات النسائية في الحكومة المصرية، وخلال العام 2020 استفادت من البرنامج 138 سيدة ليصل بذلك إجمالي المستفيدات من البرنامج منذ إطلاقه عام 2019 إلى 228 قيادة نسائية.

كما لفتت رئيسة المجلس إلى الشراكة مع وزارة التعاون الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي في إطلاق محفز سد الفجوة بين الجنسين، الذي يُعد منصة للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم تمكين المرأة من خلال وضع خطط عمل ومسارات مبتكرة لتضييق الفجوة بين الجنسين بما يحسن مؤشرات الدولة في التقارير الدولية، فضلاَ عن الشراكة مع وزارة الشباب والرياضة في إطلاق دوري كرة القدم الخماسي بالمحافظات كوسيلة لاستخدام الرياضة في تعديل السلوكيات السلبية تجاه المرأة وصل عدد المستفيدين 85,840 منذ إطلاقها.

وفي مجال التوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات وإطلاق مجموعة من الحملات التوعوية لحماية المرأة من كافة أشكال العنف عقد المجلس شراكة مع وزارة الاتصالات في إطلاق حملة "اتكلمي احمي نفسك وغيرك Cybersafety" لزيادة الوعي حول المخاطر الإلكترونية وطرق الاستخدام الآمن وسبل الإبلاغ عن جرائم العنف الإلكتروني.

وحدثت شراكة بين المجلس و منصة إنستجرام في إطلاق حملة "حاسبوا على كلامكم" بالتعاون لتسليط الضوء على مشكلة التنمر عبر الإنترنت وصول 5 ملايين و800 ألف شخص، ومؤخراً شراكة مع منصة فيسبوك في إطلاق حملة موارد سلامة المرأة، وإصدار كتيب إرشادي أونلاين حول سبل حماية المرأة من الجرائم الإلكترونية من خلال أدوات الحماية التي توفرها المنصة؟

كما عقد المجلس شراكة مع وزارتي التجارة والصناعة والتربية والتعليم والتعليم الفني في فعاليات ختام المرحلة النهائية من برنامج هي تقود "She Leads" الذي أُطلق العام الماضي بالتعاون مع مؤسسة شباب القادة، وبمشاركة 50 طالبة تدربن على القيادة وريادة الأعمال وكيفية تحويل الأفكار إلى مشروعات من خلال ورش عمل تفاعلية وجلسات إرشاد مع الخبراء في مجال ريادة الأعمال.

وأضافت الدكتورة مايا مرسي، أنه تم التعاون مع وزارة التعليم العالي في إنشاء 3 عيادات "المرأة الآمنة" بمستشفيات جامعات القصر العيني، المنصورة وعين شمس، وتم عقد شراكة مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج في تنفيذ حملة "مراكب النجاة" للحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية، وتنفيذ فعاليات توعوية بأكثر المحافظات تصديرا للهجرة، وشراكة مع وزارة البيئة في تنفيذ حملة التوعية البيئية وتدوير المخلفات على مستوى 124 حيا بمحافظة الجيزة وصولا إلى 532,847 شخص، وشراكة مع وزارة القوى العاملة في إنتاج فيديو عن دور أصحاب الأعمال والشركات في توفير بيئة عمل آمنة للمرأة.

وأوضحت رئيسة المجلس أنه تم توسيع خدمات التسويق المحلي والدولي لمنتجات شبكة رائدات الأعمال التابعة للمجلس، من خلال التنسيق مع كل من مبادرة "إبداع من مصر" لبنك الإسكندرية ومؤسسة ساويرس لعرض منتجات الرائدات على موقع جوميا ومبادرة SHEconomy التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي بالإضافة إلى إطلاق المنصة الإلكترونية "قوتي في حرفتي"، لتسليط الضوء على صاحبات الحرف وربطهن برائدات الأعمال لزيادة الفرص في الدخول في سوق العمل -وصل عدد أعضاء المنصة لـ 730 عضوة-، وتنفيذ خطة عمل للتوعية والتدريب أونلاين لاسيما في مجال التثقيف المالي، كما تم التنسيق مع منظمة العمل الدولية لإصدار نسخة أونلاين من البرنامج التدريبي صاحبات الأعمال يمضين قدما.

وفيما يتعلق بنشاط اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث فقد وصلت الأنشطة إلى 54 مليونا و230 ألفا و170 مستفيدة ومستفيد نساء ورجال وأطفال

ولفتت الدكتورة مايا مرسي إلى أنه تم تعزيز البنية التحتية لمكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة واستقبال 66,254 شكوى أو استفسار على مدار العام 2020.​