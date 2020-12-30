حشد بقيادة رجل دين يدمر معبدًا هندوسيًا في باكستان

محمد اسماعيل - القاهرة - اسلام أباد - (د ب أ)

دمر حشد بقيادة رجل دين محلي معبدًا هندوسيًا في شمال غرب باكستان، اليوم الأربعاء، حسبما قال مسؤولون.

ويقع المعبد التاريخي والمقبرة في كاراك، إحدى ضواحي إقليم خيبر بختونخوا.

وقال راميش كومار فانكواني، عضو البرلمان عن الحزب الحاكم ورئيس المجلس الهندوسي الباكستاني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "سننظم احتجاجًا أمام المحكمة العليا ضد الهجوم على معبدنا الذي يُعد واحدًا من أكبر أربعة مواقع مقدسة للطائفة الهندوسية في باكستان".

وأضاف أن رجل دين محلي قاد الغوغاء عند تدمير المعبد.

وتابع فانكواني: "باكستان تواجه بالفعل ضغوطًا فيما يتعلق بالحرية الدينية وحقوق الأقليات، لذلك يجب كبح مثل هذه الأعمال المتطرفة بأي ثمن".

وقالت وزيرة حقوق الإنسان شيرين مزاري، في تغريدة على تويتر: "ندين بشدة قيام حشد من الغوغاء بحرق معبد هندوسي في كاراك في إقليم خيبر بوختونخوا".

وطالبت الوزيرة حكومة الإقليم بضمان تقديم الجناة إلى العدالة.

وأصدر رئيس وزراء الإقليم تعليمات للشرطة باتخاذ إجراءات ضد المتورطين فى الحادث. وقال عرفان الله، ضابط شرطة كبير من المنطقة، إنه لم يتم إجراء أي اعتقالات حتى الآن.

كان المعبد تعرض لاعمال تخريب وهدم في عام 1997 وفي عام 2015 أمرت المحكمة العليا بترميمه.

وفي تموز، توقف بناء أول معبد هندوسي في إسلام أباد مؤقتًا بعد أن قامت مجموعة من الجماهير بأعمال تخريب في الموقع وأثار بعض الزعماء الدينيين اعتراضات.

ويوجد في باكستان حوالي 8 ملايين هندوسي، يقيم معظمهم في إقليم السند جنوب البلاد، بالقرب من الحدود مع الهند.