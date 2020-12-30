بسبب كورونا.. موريتانيا تُمدد إغلاق المدارس والجامعات

مددت الحكومة الموريتانية في اجتماع ترأسه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الأربعاء، قرار تعليق الدراسة في المدارس والجامعات إلى 11 يناير المقبل.



ويأتي القرار وسط تصاعد نسبة اللإصابة بوفيات كورونا في البلاد بالرغم من القرارات الاحترازية من بينها حظر التجوال وتعطيل الصلاة في المساجد.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

