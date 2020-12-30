غينيا تبدأ التطعيم بلقاح كورونا الروسي

بدأت غينيا حملة تطعيم بلقاح "سبوتنيك في"الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد -19 هذا الأسبوع ، مما يجعلها أول دولة أفريقية، في توزيع اللقاح والتطعيم.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزير الصحة ريمي لاماه قوله عبر اتصالهاتفي من العاصمة كوناكري اليوم الأربعاء إن المرحلة الأولى من حملة التطعيم سوف تشهد تلقي 33شخصا جرعتين كل منهما خلال فترة ثلاثة أسابيع.
وأضاف أن مسؤولين حكوميين، بمن فيهم وزراء
وتعتزم غينيا اطلاق برنامج تطعيم على نطاق واسع العام المقبل، وقد سجلت البلاد 13688 إصابة حتى الآن ،وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز.
وقال وزير الدفاع محمد ديان في منشور على فيسبوك إنه تلقى جرعته الأولى.
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