إيرلندا: السُلالة الجديدة لكورونا تنتشر بشكل أسرع بكثير من المتوقع

أعلن رئيس وزراء إيرلندا، مايكل مارتين، أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، التي تم اكتشافها مؤخرا في بريطانيا، تنتشر بشكل أسرع بكثير مما كان يتوقع.
وأعلن مارتين، في كلمة متلفزة، أن الحكومة قررت تشديد القيود الصحية العامة مدة 4 أسابيع لاحتواء التفشي على خلفية تسجيل ارتفاعات غير مسبوقة للإصابات بالفيروس.
وقال: "في الوقت الذي تستمر فيه الدراسات الدولية على هذه النسخة الجديدة للفيروس، بات من الواضح بشكل تام أننا نواجه سلالة للمرض تنتشر بشكل أسرع بكثير".
وأضاف رئيس الوزراء الإيرلندي محذرا: "إنها تنتشر بوتيرة تجاوزت التوقعات الأكثر تشاؤما التي كانت لدينا".
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