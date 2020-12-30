فرنسا تسجل 26 ألف و475 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 26475 إصابة جديدة بفيروس كورونا و303 وفيات، في الـ24 ساعة الأخيرة.
وأوضحت الوزارة في بياناتها اليومية، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس فيالبلاد وصل إلى 2600498، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 64381.
وكانت الوزارة أعلنت يوم أمس الثلاثاء عن تسجيل 11395 إصابة
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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