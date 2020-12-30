فرنسا تسجل 26 ألف و475 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 26475 إصابة جديدة بفيروس كورونا و303 وفيات، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في بياناتها اليومية، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في

البلاد وصل إلى 2600498، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 64381.

وكانت الوزارة أعلنت يوم أمس الثلاثاء عن تسجيل 11395 إصابة

و969 وفاة بالفيروس.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.