رئيس بيلاروسيا: لن أترك منصبي حتى يُطلب مني عناصر مُكافحة الشغب

أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأربعاء، عزمه عدم ترك منصبه حتى يطلب منه ذلك آخر عنصر من شرطة مكافحة الشغب.

وقال لوكاشينكو، أثناء زيارته لمقر إحدى كتائب القوات الأمنية الخاصة في

العاصمةوفقا لقناة (روسيا اليوم) الفضائية، "سوف أقف صامدا في هذا البلد، جنبا إلى جنب معكم، حتى يقول لي آخر عنصر منعناصر شرطة مكافحة الشغب ارحل! ، وذلك لأنني وأنتم لا نملك شيئا إلا هذا البلد".

واتهم لوكاشينكو من وصفهم بـ"محركي الدمى الأجانب وأعوانهم داخل البلاد الذين أخفقوا في محاولتهم لإثبات أن لديهم وزنا سياسيا بأساليب أخرى"، اتهمهم بالوقوف وراء الاضطرابات في البلاد.