رئيس بيلاروسيا: لن أترك منصبي حتى يُطلب مني عناصر مُكافحة الشغب

أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأربعاء، عزمه عدم ترك منصبه حتى يطلب منه ذلك آخر عنصر من شرطة مكافحة الشغب.
وقال لوكاشينكو، أثناء زيارته لمقر إحدى كتائب القوات الأمنية الخاصة فيالعاصمة مينسك وفقا لقناة (روسيا اليوم) الفضائية، "سوف أقف صامدا في هذا البلد، جنبا إلى جنب معكم، حتى يقول لي آخر عنصر من
واتهم لوكاشينكو من وصفهم بـ"محركي الدمى الأجانب وأعوانهم داخل البلاد الذين أخفقوا في محاولتهم لإثبات أن لديهم وزنا سياسيا بأساليب أخرى"، اتهمهم بالوقوف وراء الاضطرابات في البلاد.
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