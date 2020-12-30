السعودية تُؤكد رفضها لأي إملاءات أو تدخلات في شؤونها القضائية

أعلنت السعودية، اليوم الأربعاء، رفضها لأي إملاءات أو تدخلات في شؤونها القضائية.

وأكد مندوب المملكة الدائم في الأمم المتحدة في جنيف عبدالعزيز الواصل، أن المملكة تتمتع بقضاء نزيه ومستقل، ولا تقبل بأي حال من الأحوال المساس بسيادة

نظامها القضائي من أي طرف كان، مشددا على رفض المملكة لأي إملاءات للتدخل في الشأن القضائي في البلاد، كما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" مساء اليوم الأربعاء.

وأوضح المندوب الدائم في حديثه، مع نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان ندى الناشف، أن المملكة اتخذت خلال السنوات القليلة الماضية خطوات تاريخية ومهمة في مجال حقوق المرأة وتمكينها على جميع الأصعدة.

وطالب الواصل المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالبعد عن تسييس قضايا حقوق الإنسان واحترام سيادة واستقلال الدول وأحكام أجهزتها القضائية.