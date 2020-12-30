مصرع 13 من حركة الشباب الصومالية

قضت القوات الصومالية على 13 عنصرا من حركة الشباب الإرهابية في عملية عسكرية بمنطقة على بعد 47 كم من مدينة «حدر»، مركز إقليم «بكول»، في ولاية جنوب غرب الصومال. وأوضح محافظ «بكول»، شيني معلم نور، أن القوات الحكومية نصبت كمينا لعناصر من حركة الشباب، ثم خاض الطرفان قتالا بالأسلحة المختلفة، مؤكدًا أن أحد الجنود قُتل في أثناء المواجهات، بينما أصيب 3 آخرون بجروح. تتكرر في هذه الأيام المواجهات بين قوات الحكومة الصومالية وعناصر حركة الشباب في إقليم «بكول»، الذين عمدوا في مناسبات عديدة إلى إحراق شاحنات تنقل مواد غذائية إلى سكان الإقليم.



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