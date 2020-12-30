كندا ستطلب من القادمين شهادة عدم إصابة بكورونا

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أعلن دومينيك ليبلانك وزير الشؤون الحكومية الدولية في كندا، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستبدأ قريبا مطالبة جميع المسافرين القادمين إليها بأن يكون لديهم ما يثبت عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف الوزير في إفادة لصحفيين "ستبدأ كندا سريعا مطالبة جميع الركاب القادمين بإجراء فحص للكشف عن كوفيد-19 تكون نتيجته سلبية قبل ثلاثة أيام من الوصول إليها".

وارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في كندا إلى 568 ألفا و807 حالات صباح اليوم الأربعاء بتوقيت تورونتو، وفقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز".

كما بلغ عدد الوفيات هناك 15387 حالة وفاة جراء مرض كوفيد19- الذي يسببه فيروس كورونا.

وبدأت كندا حملة تطعيم عامة في 14 ديسمبر الحالي مستخدمة لقاح شركتي "فايزر" الأميركية و"بيونتك" الألمانية.

كانت البلاد رصدت أولى حالات الإصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد التي اكتُشفت مؤخرًا في بريطانيا، والتي يُعتقد أنها أشد عدوى وأكثر انتقالاً.

ومددت كندا، في وقت سابق هذا الأسبوع، حظرا جديدا على رحلات الركاب الخاصة والتجارية القادمة من بريطانيا حتى السادس من يناير لمنع انتشار السلالة المتحورة من الفيروس.