الأردن يقلل ساعات حظر التجول بعد تراجع إصابات «كورونا»

سيف اليزيد - قررت السلطات الأردنية، اليوم الأربعاء، تقليل ساعات حظر التجول الليلي في عموم المملكة بعد تسجيل انخفاض في الوفيات والإصابات النمرتبطة بفيروس كورونا المستجد.

كما قررت الاستمرار في تعليق الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام علي العايد، في مؤتمر صحفي «تقرر تقليل ساعات حظر التجول الليلي بواقع ساعتين لتصبح من الساعة الحادية عشرة ليلاً للأنشطة الاقتصادية والثانية عشرة ليلاً لحركة الأفراد، ولغاية الساعة السادسة صباحا وذلك ابتداء من السبت المقبل».

وأضاف العايد، وهو أيضاً الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، أنه في المقابل «سيستمر العمل بحظر التجول أيام الجمعة والمعمول به حالياً».

وأكد أنه «سيستمر كذلك العمل بإيقاف الرحلات الجوية المباشرة وغير المباشرة القادمة من بريطانيا إلى المملكة» والذي دخل حيز التنفيذ في 21 ديسمبر الحالي.

وأوضح العايد «صحيح، نحن نجحنا في تسطيح المنحنى الوبائي، ولكن هذا الإنجاز يدفعنا إلى الحذر بشكل أكبر في اتخاذ القرارات للمحافظة على هذا الاستقرار».

وأشار الوزير إلى أن «الحكومة ستراجع إجراءاتها هذه كل أسبوعين».

من جهته، أكد وزير الصحة نذير عبيدات خلال المؤتمر أن «الوضع الوبائي العالمي يحتم علينا أن نكون أكثر حذراً في قراراتنا».

وتراجعت أعداد الوفيات في الأردن خلال الأسبوعين الماضيين لتصل إلى 14 وفاة اليوم الأربعاء في أدنى حصيلة خلال نحو شهرين، فيما تراجعت أعداد الإصابات لتسجل اليوم 1674 إصابة بعد أن كانت سجلت في الثامن عشر من الشهر الماضي 7933 إصابة.

وفي الإجمال، سجل الأردن حتى الآن أكثر من 293 ألف إصابة مؤكدة بالفيروس و3815 وفاة. كما سجل الأحد أول إصابتين بفيروس كورونا المتحوّر لدى زوجين أردنيين وفدا من بريطانيا.