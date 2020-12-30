جونسون يوقع اتفاق «بريكست» بعد تأييد النواب له

سيف اليزيد - وقّع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، الاتفاق التجاري مع الاتحاد الأوروبي لمرحلة ما بعد «بريكست»، بعد أن صادق عليه مجلس العموم البريطاني.

وقال جونسون، خلال التوقيع في مقر رئاسة الحكومة البريطانية، «إنه اتفاق ممتاز لهذه البلاد وأيضاً لأصدقائنا وشركائنا».

قبل ذلك، أيد النواب البريطانيون الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي.

وصوت 521 نائباً لصالح الاتفاق في حين عارضه 73 في القراءتين الثانية والثالثة، على أن يناقشه مجلس اللوردات قبل أن توقعه الملكة أليزابيث الثانية ليدخل حيز التنفيذ، غدا الخميس في الساعة 23,00 بالتوقيتين المحلي والعالمي.

كان مسؤولو الاتحاد الأوروبي وقعوا، في وقت سابق اليوم الأربعاء، الاتفاق المبرم مع لندن، عشية خروج بريطانيا من السوق الأوروبية الموحدة.

وخلال مراسم قصيرة في بروكسل، وقعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الاتفاق، الذي يقع في 1246 صفحة.

وكتبت فون دير لايين في تغريدة «كان الطريق طويلاً وحان الوقت الآن لترك بريكست وراءنا. مستقبلنا يبنى في أوروبا». ورحب ميشال بـ«اتفاق عادل ومتوازن»، مشيداً بـ«الوحدة غير المسبوقة» التي أبدتها الدول الأعضاء في المفاوضات.