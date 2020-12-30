بايدن وترامب يشاركان في حملتي مرشحي حزبيهما لمجلس الشيوخ

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يشارك الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن والرئيس دونالد ترامب في تجمعين انتخابيين مضادين في ولاية جورجيا، قبيل انتخابات فرعية على مقعدين حاسمين في مجلس الشيوخ.

وأعلن بايدن (78 عاما)، اليوم الأربعاء، أنه سيتوجه إلى أتلاتنا عاصمة الولاية، دعماً لحملة المرشحَين الديمقراطيين جون أوسوف ورافايل وارنوك.

بدوره، كان ترامب (74 عاما) قد أعلن، في وقت سابق، أنه سيكون في بلدة دالتون، اعتباراً للمشاركة في تجمع دعما للمرشحَين الجمهوريين، عضوي مجلس الشيوخ المنتهية ولايتيهما ديفيد بيردو وكيلي لوفلر.

والانتخابات الفرعية التي يتواجه فيها أوسوف أمام بيردو، ووارنوك أمام لوفلر ستحدد أي الحظب سيحصل الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي.

والسباق حام وتظهر الاستطلاعات تقارب فرص المرشحين.

ويحتفظ الجمهوريون حالياً بـ50 مقعدًا في المجلس، ومن شأن الفوز بأحد السباقين في جورجيا أن يمنحهم الأكثرية والقدرة على عرقلة جدول أعمال بايدن بعد تسلمه مهامه في 20 يناير.

وإذا فاز الديمقراطيون بمقعدي مجلس الشيوخ، سيكون لديهم 50 مقعداً أيضا إضافة إلى نائبة الرئيس كامالا هاريس التي يمكنها التصويت وحسم نتائج متعادلة.

وستزور هاريس مدينة "سافانا" بولاية جورجيا دعماً لحملة أوسوف ووارنوك.

وطالما اعتُبرت جورجيا محسوبة على الجمهوريين لكن بايدن تغلب فيها على ترامب بفارق ضئيل في الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر ليصبح أول ديمقراطي يفوز بالولاية بعد بيل كلينتون عام 1992.