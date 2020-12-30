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آخر تحديث: 30 - ديسمبر - 2020 9:29 مساءً
صورة قاسم سليماني
بعدما اثار رفع حركة حماس صورة قائد ميليشيا القدس الإيرانية السابق قاسم سليماني في أحد شوارع مدينة غزة بفلسطين غضبا واسعا في صفوف الفلسطينين، خاصة وأنه المتهم بقتل مئات الاف السوريين والعراقيين واليمنيين والفلسطينيين (في مخيم اليرموك) في الحرب التي تديرها إيران وميليشياتها في المنطقة، قام الفلسطينيون الغاضبون بشطب كلمة ”الشهيد“ من كلمة مدونة على اللافتة، وتشويه صورة سليماني وتمزيقها و”الدوس” عليها.
صورة سليماني
وكانت رفعت الصورة على لوحة كبيرة في شارع الرشيد على ساحل غزة، وكتب عليها عبارة رددها رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية بعد اغتيال سليماني، بأنه “شهيد القدس شهيد القدس شهيد القدس”، وتزامن تعليق الصورة مع قرب الذكرى الأولى لمقتل سليماني، ليشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هجوماً على “الحركة” فضلا عن السخط الشعبي العربي الذي استنكر “تعظيم” قاتل الابرياء.
واعتبر الشبان الغاضبون أن تعليق صورة سليماني في غزة نوع من أنواع النفاق السياسي والتملق، مطالبين الفصائل الفلسطينية بالنظر إلى معاناة سكان القطاع في ظل الحصار المفروض عليه.
صورة سليماني
كما اعتبر النشطاء ان رفع الصورة ووصف سليماني بشهيد القدس، نوع من أنواع فروض الطاعة التي تقدمها حركة حماس في غزة لتنال رضا النظام في إيران.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: تمزيق صورة قاسم سليماني في غزة… غضب من تقديم فروض الطاعة لإيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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