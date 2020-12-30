التحالف: ميليشيا الحوثي تقف وراء الهجوم الإرهابي على مطار عدن

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 ديسمبر 2020 10:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

أكد العميد تركي المالكي المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية باليمن ، الأربعاء، أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مسؤولة عن هجوم مطار عدن الدولي.

وقال المالكي إن “المحاولة الإرهابية البائسة للمليشيا لاستهداف قصر المعاشيق، بطائرة دون طيار مفخخة تؤكد مسؤولية الحوثي عن هجوم عدن أثناء وصول رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة اليمنية”.

ولفت إلى أن “هذه الأعمال الإرهابية لا تستهدف الحكومة اليمنية وإنما تستهدف آمال وتطلعات أبناء اليمن الشقيق قبل محاولتهم اغتيال أعضاء الحكومة اليمنية”.

وأشار إلى أنها “محاولة لإفشال اتفاق الرياض الذي اتخذه اليمنيون الطريق لتوحيد الصف وعودة الحياة الطبيعية وكذلك الأمن والاستقرار والوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن”.

وأكد أن “قيادة القوات المشتركة للتحالف تقف إلى جانب الحكومة اليمنية الشرعية لمواصلة تسيير أعمالها من العاصمة المؤقتة عدن.

وشدد على دعم التحالف لجميع تطلعات أبناء الشعب اليمني في استعادة وبناء دولته وإنهاء الانقلاب.

وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، تدمير وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها مليشيات الحوثي لاستهداف قصر المعاشيق بمدينة عدن.

ووقع انفجاران مصحوبان بإطلاق نار في مطار عدن، لدى وصول طائرة الحكومة، ما أسفر عن سقوط عدد غير معروف من القتلى والجرحى.

ولاقي الهجوم إدانات واسعة، ومطالب بتحركات دولية عاجلة لمحاسبة مرتكبيها، ومن يدعمهم بالمال والسلاح، وفق القانون الدولي والإنساني.

ووصل وزراء وأعضاء حكومة الكفاءات اليمنية الجديدة قادمين من الرياض، إلى مطار عدن الدولي، وذلك لمباشرة مهامهم من العاصمة المؤقتة.