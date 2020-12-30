لتعثر السفر بسبب كورونا.. إدارة الجمارك تمدد آجال قبول السيارات المرقمة بالخارج

أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، اليوم الأربعاء، عن تمديد آجال القبول المؤقت للسيارات المرقمة بالخارج.

وقالت الإدارة أنها تنهي إلى علم مغاربة العالم والسياح الأجانب أنه نظرا لاستمرار صعوبات التنقل إلى الخارج بسبب جائحة كوفيد 19، فقد تقرر تمديد آجال القبول المؤقت لوسائل النقل السياحية إلى غاية 30 يونيو 2021.

ويخص هذا الإجراء السيارات السياحية التي انتهت مدة صلاحية قبولها المؤقت خلال سنة 2020، أو ستنتهي خلال النصف الأول من سنة 2021.

وعليه، يتعين على الأشخاص المعنيين أو الأشخاص المرخص لهم باستخدام هذه المركبات، الفروع والأصول والأزواج المقيمين بالخارج كذلك، الاتصال بالمصالح الجمركية القريبة من محل سكناهم من أجل استلام بطاقات القبول المؤقت الجديدة.