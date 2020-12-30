كأس العرش.. الوداد “يتجاوز” بصعوبة أولمبيك خريبكة

نجح فريق الوداد الرياضي في تجاوز عقبة أولمبيك خريبكة بصعوبة لحساب اقصاٸيات مسابقة كأس العرش.

وظفر الوداد ببطاقة التأهل الی الدور الموالي بفضل هدف اللاعب السعيدي في مواجهة عانی خلالها كثيراً قبل حسم التأهل.

وعبرت الجماهير الودادية، من خلال تعليقاتها علی الصفحة الرسمية للفريق، عن عدم اقتناعها بمستوی الفريق، الذي واجه ممثل بطولة دوري الدرجة الثانية، والذي يحتل مركزا في وسط الترتيب.

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