جاٸزة معنوية من جماهير اشبيلية لحارس “الأسود”

يواصل ياسين بونو، حارس المنتخب الوطني، تقديم مستويات جيدة رفقة فريقه اشبيلية بعدما التحق به قادما من فريق خيرونا.

واختارت جماهير الفريق الأندلسي الدولي المغربي بونو كأفضل لاعب خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام منافسه فريق فيا ريال.

وحل بونو، في استفتاء أطلقه الموقع الرسمي ليومية “ABC” الواسعة الانتشار، في المركز الأول بما مجموعه 40 في الماٸة من الأصوات، متقدما علی زميله ماركوس أكونيا الذي حصد 22 في الماٸة من الأصوات، في وقت حل فيه المهاجم المغربي يوسف النصيري خامسا بـ 4 في الماٸة من مجموع الأصوات.

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