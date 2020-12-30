مسلم ينهي غيابه مع بداية عام 2021- فيديو

أعلن مغني الراب مسلم عودته إلى ساحة الإصدارات من جديد، مع بداية السنة الحالية، إذ يصدر أغنية حديثة في الأسبوع الأول من يناير المقبل.

وروج مسلم للكليب المرتقب صدوره، في 7 يناير المقبل، من خلال مقطع نشره على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، دون كشف تفاصيل العمل.

واعتمد مسلم الغموض لخلق التشويق لدى جمهوره، ولم يعلن عنوان الكليب الجديد، الذي يخرجه رضوان أقلاي.

وكان آخر أعمال مسلم هو كليب “ما ليدي”، الذي يتغزل فيه بزوجته الممثلة أمل صقر، وقد حصد 55 مليون مشاهدة، غير أنه خلق انتقادات مصدرها جمهور الراب، الذي قال إنه انساق وراء الأغاني التسويقية، وهجر باقي أصناف الراب.