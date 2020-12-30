هادي يشدد على توحيد الجهود لمواجهة التحديات والتصدي للمخططات الإجرامية

الأربعاء 30 ديسمبر 2020

شدد الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، على ضرورة توحيد جهود الحكومة والسلطة المحلية في العاصمة المؤقتة عدن وكافة القوى الوطنية لمواجهة مختلف التحديات والتصدي للمخططات الإجرامية في هذه المرحلة الراهنة واستكمال تنفيذ خطوات اتفاق الرياض.



جاء ذلك خلال اتصال بمحافظ عدن أحمد حامد لملس، للاطلاع على ما حدث من هجوم إرهابي غادر وجبان استهدف مطار عدن الدولي، اليوم، اثناء وصول الحكومة إلى عدن، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وأكد الرئيس، على اهمية التعاون والتكاتف والتنسيق بين الحكومة والسلطة المحلية والمجتمع بما يهدف لتحسين الأوضاع العامة، وتعزيز اليقظة الأمنية ومواصلة جهود حفظ وتعزيز الأمن والاستقرار والسكينة العامة والتصدي لأي محاولات تهدف إلى خلق زعزعة وفوضى تستهدف الحالة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات..مجدداً دعمه لجهود الجميع بما يحقق تطلعات شعبنا اليمني واهدافه المنشودة.

من جانبه عبر محافظ عدن، عن تقديره لاتصال فخامة رئيس الجمهورية للإطلاع على مجمل الأوضاع في عدن عقب الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي اثناء وصول الحكومة ..مؤكداً العمل على تهيئة كافة الأجواء المناسبة من أجل ممارسة الحكومة مهامها بالشكل المطلوب وتحسين الأوضاع وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وترجمة توجيهات فخامة الرئيس في هذا الصدد وعلى مختلف الصعد..مؤكدا ان هذه الأعمال لن تزيد السلطة المحلية في عدن الا قوة وصلابة في وجه المشروع الحوثي الإيراني.