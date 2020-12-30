شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممي يدين الهجوم على مطار عدن والان نبدء بالتفاصيل

أدان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفثس بشدة الهجوم على مطار عدن فور وصول أعضاء الحكومة، ومقتل وإصابة العديد من المدنيين الأبرياء.

وقدم غريفثس في بيان صحفي صادر عن مكتبه، خالص تعازيه لأسر الضحايا، معرباً عن أمنياته لمجلس الوزراء اليمني بالصمود في مواجهة المهام الصعبة المقبلة.

وقال غريفثس: إنّ هذا العمل العنيف غير مقبول، ويعد تذكيراً مأساويا بأهمية إعادة اليمن بشكل عاجل إلى طريق السلام.