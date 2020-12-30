شكرا لقرائتكم خبر عن "كاثلين هيكس" أول امرأة بمنصب نائب وزير الدفاع الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

رشح الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليوم الأربعاء كاثلين هيكس، نائبة لوزير الدفاع، لتكون أول امرأة تشغل المنصب إذا أقر مجلس الشيوخ الترشيح. وتقود هيكس فريق بايدن الانتقالي بوزارة الدفاع (البنتاجون)، وهي مسؤولة سابقة في الوزارة وعملت مؤخرا بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهو مؤسسة بحثية في واشنطن.

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