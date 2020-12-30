تواصل تراجع منحنى الإصابات بـ«كورونا» بالسعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم (الأربعاء)، تسجيل 113 حالة مؤكدة جديدة لفيروس «كورونا» الجديد (كوفيد - 19)، ليصبح عدد الحالات المؤكدة 362 ألفاً و601 حالة، من بينها 2705 حالات نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 387 حالة حرجة، كما أعلنت الصحة عن تسجيل 170حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 353 ألفاً و682 حالة، فيما ارتفعت حالات الوفاة إلى 6214 بعد تسجيل 10 وفيات اليوم.

وبخصوص الفحوصات المخبرية تم إجراء 36 ألفاً و149 فحصاً مخبرياً جديداً.

الى ذلك دعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون بوصفهما وسيلتين مهمتين للوقاية من فيروس «كورونا»، كما يلزم كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَن لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها «الصحة» لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس «كورونا» المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي».