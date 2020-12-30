ذي قار تسجل 63 حالة انتحار خلال 2020

سجلت محافظة ذي قار 63 حالة انتحار خلال العام 2020. وقال مكتب مفوضية حقوق الانسان في المحافظة في بيان مقتضب، إن "ذي قار سجلت 63 حالة انتحار لعام 2020 وهو زيادة عن العام الذي سبقه".



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