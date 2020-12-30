واشنطن تعلن تنفيذ ثلاث عمليات نقل لقاذفات 'B-52' الى الشرق الأوسط

اعلن الجيش الاميركي، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ ثلاث عمليات نقل لقاذفات "B-52" إلى منطقة الشرق الأوسط.
وقالت القيادة المركزية إن عملية نشر الطائرتين "تمثل كذلك رسالة ردع واضحة لكل من ينوي الإضرار بالأمريكيين أو مصالح الولايات المتحدة".
وفي هذا السياق صرح قائد القيادة المركزية، الجنرال فرانك ماكينزي: "الولايات المتحدة تواصل نشر قوات قتالية في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية لردع أي عدو محتمل والتأكيد بوضوح أننا مستعدون وقادرون على الرد على أي عدوان موجه ضد الأمريكيين أو مصالحنا".
وتابع: "لا نسعى إلى نزاع، لكن يجب ألا يسيء أحد تقدير قدراتنا على الدفاع عن قواتنا والتحرك بشكل حاسم ردا على أي هجوم".
وشدد البيان على أن الولايات المتحدة تواصل التعاون الوثيق مع حلفائها وشركائها في المنطقة بهدف تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.
وأشارت القيادة المركزية إلى أن هذه العملية تمثل نشرا ثالثا للقاذفات من هذا النوع في منطقة مسؤولية "CENTCOM" منذ 45 يوما.
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