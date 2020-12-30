25 قتيلا بهجوم على حافلة في دير الزور السورية

قتل 25 مواطنا وجرح 13 آخرون في هجوم على حافلة في دير الزور السورية.

وذكرت وكالة "سانا" السورية، أن "حافلة تعرضت اليوم الأربعاء، لهجوم إرهابي على طريق دير الزور ـــ تدمر في منطقة كباجب".

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