بالأرقام.. آخر حصيلة لضحايا كورونا حول العالم

أصيب بفايروس كورونا نحو 82 مليون شخص في العالم، بينهم أكثر من 15 مليونا في منطقة أميركا اللاتينية.
وارتفعت الحصيلة الإجمالية للوفيات في العالم بسبب كوفيد-19 إلى أكثر من مليون و780 ألفا، بينهم أكثر من 350 ألفا في الولايات المتحدة وكندا ونحو 217 ألفا في آسيا.
وباتت أميركا اللاتينية والكاريبي المنطقة الثانية بعد أوروبا التي تتجاوز فيها الوفيات جراء كوفيد-19 عتبة النصف مليون، وفق تعداد لفرانس برس استند إلى إحصاءات رسمية.
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