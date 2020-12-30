المجلس الوزاري للأمن الوطني يناقش توفير الأماكن الملائمة للسجون وحمايتها

بحث المجلس الوزاري للأمن الوطني، الاربعاء، توفير الأماكن الملائمة للسجون والحماية الكافية لها، فيما أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أهمية العمل على تنسيق الجهود الأمنية لتعزيز الأمن والاستقرار.
ونقل البيان عن الكاظمي، تأكيده على "التحديات التي تواجه البلاد، ومنها التحدي الأمني، مشيراً الى أهمية العمل على تنسيق الجهود الأمنية من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مناطق البلاد".
وأضاف البيان أنه "جرت مناقشة أهمية إعداد دراسة عن ملف دائرة الإصلاح، والعمل على استمرار التدريب للعاملين في دوائر الإصلاح، بهدف تكريس ثقافة حقوق الإنسان وحفظ كرامة المواطن العراقي أينما كان، كما تم طرح مجموعة من المقترحات والمواضيع بشأن توفير الأماكن الملائمة للسجون وتوفير الحماية الكافية لها".
وتابع أن "المجتمعين بحثوا أيضا، ما تحقق من مقررات الاجتماع السابق ومناقشة القضايا المطروحة على جدول الأعمال، بما يخدم المصلحة العامة وسياسة العراق الأمنية".
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