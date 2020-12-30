لبنان يوقف "داعشيا" خطط للقيام بعمليات إرهابية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تمكنت قوى الأمن اللبنانية من إحباط هجوم إرهابي كان يستهدف البلاد، بعد توقيفها شخصا ينتمي لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وقالت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، في بيان لها، الأربعاء: "في إطار عمليات الأمن الاستباقية التي تقوم بها لملاحقة المجموعات والأشخاص المشتبه بانتمائهم إلى تنظيمات إرهابية، تمكنت القوى من تحديد هوية شخص ينتمي إلى تنظيم داعش الإرهابي ويدعى م. ك. سوري الجنسية".



وأضافت، أن قوة خاصة من الشعبة نجحت في توقيف الشخص وبحوزته جهازَان خلويان، واعترف خلال التحقيقات بانضمامه لتنظيم داعش خلال فترة سيطرته على سوريا.

وأضاف البيان، أن الشخص السوري كان ناشطاً على مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة وجوده في لبنان، وأٌقرّ أنه منذ شهرين تواصل مع شخصَين أحدهما ملقّب بـ"أبو عمر" والثاني "أبو الخطّاب"، وهما من كوادر "داعش" في سوريا، وأبلغ الأخير نيته بتنفيذ عمل أمني في لبنان لصالح التنظيم، ووافقه ولهذه طلب من الأخير تأمين حزام ناسف وقنابل وأسلحة حربية، إلّا أنّ توقيفه حال دون حصوله عليها.

وتابع البيان، أن الموقوف حاول منذ أسبوع تجنيد أحد الأشخاص في سوريا من خلال تزكيته لدى أحد كوادر التنظيم ويدعى "أبو عمر".

وأقر الموقوف خلال التحقيقات بأنه قام بتنزيل موسوعات علمية على جهازه الخلوي تتضمّن معلومات حول كيفية صناعة المتفجرات من مواد متوفّرة في الأسواق بهدف تصنيع عبوات ناسفة"، مشيرا إلى أنه رصدَ أحد المراكز العسكرية بين محلتَي فرن الشباك وعين الرمانة، وعدد من الحانات والمقاهي في شارع بدارو، وجميعها في بيروت.