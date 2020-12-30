صحيفة ألمانية: الإخوان تسعى للسيطرة على أوروبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذرت صحيفة تاغس بوست الألمانية، اليوم الأربعاء، من أن جماعة الإخوان الإرهابية تريد السيطرة على السلطة في الدول الأوروبية.

وأوضحت الصحيفة أن "الإخوان تهدف للسيطرة على الحكم في الدول الأوروبية عبر التسلل التدريجي والمدروس للمؤسسات السياسية".



ونقلت الصحيفة عن دراسة جديدة نشرت في النمسا، أن "الإسلام السياسي هو بالأساس محاولة مدفوعة دينية للسيطرة على السلطة عبر إساءة استغلال النظام القانوني والسياسي الحالي".

وتابع أن منظمات الإسلام السياسي مثل الإخوان "تبذل محاولات لفرض قيم ومعايير دينية تتعارض مع مبادئ الدول الدستورية والديمقراطية والمجتمع الحر".

ولفتت الصحيفة إلى أن "أيديولوجية الإخوان تتعارض مع مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان".

ومضت قائلة "إن شبكات الإخوان في أوروبا تدعم منظمات إرهابية تنشط في خارج القارة العجوز"، مضيفة "عمليا، يمكن النظر إلى أيديولوجية الإخوان، التي تفرض عقلية الضحية وتشرعن العنف، على أنها أساس لمزيد من التطرف وبالتالي تسهل جهود تجنيد المقاتلين للجماعات الإرهابية الأخرى".

ودعت الصحيفة إلى مكافحة الإخوان بشكل قوي في كل الدول الأوروبية، ووضع عناصرها تحت رقابة أمنية مكثفة.

وبصفة عامة، تمتلك الإخوان الإرهابية وجودا قويا في أوروبا عبر مئات المنظمات والجمعيات والمساجد، وعدد من العناصر المتطرفة المنتشرة في دول القارة.