إصابة ابنة نائب لبناني في انفجارات مطار عدن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيبت يارا خواجة، ابنة نائب لبناني، في الانفجارات التي هزت مطار عدن ،اليوم الأربعاء، بالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة.

ويارا هي المتحدثة باسم الصليب الأحمر الدولي في اليمن، وابنة النائب محمد خواجة، في كتلة التنمية والتحرير التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، وأصيبت خلال تواجدها في المطار من أجل عودتها إلى بيروت.



وانتشرت صورة ليارا تظهر فيها وهي مصابة، فيما أكد ناشطون استطاعوا التواصل مع عائلتها، أن يارا بصحة جيدة، وتتلقى العلاج في المستشفى، وذلك بعدما فقدت هاتفها خلال الانفجار.

ووضعت خواجة صورة لها على حساباتها على "تويتر" و"فيسبوك" وهي تجري مقابلة مع إحدى القنوات التلفزيونية مرفقة بتعليق جاء فيه "البارحة أجريت آخر مقابلة لي عن الوضع الإنساني في اليمن، لم أعتد يوماً المأساة التي يختزنها هذا البلد الجميل، المسؤولية كانت تثقل أكتافي كل مرة، فكل منصات العالم متواضعة لتروي معاناة اليمنيين، لكم كل الأمنيات بواقع أجمل تستحقونه بجدارة".

ووجه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ،في وقت سابق الأربعاء، بتشكيل لجنة للتحقيق في تداعيات العمل الإجرامي الذي استهدف مطار عدن.

وقال في تصريحات صحفية، إن " الأعمال الإرهابية التي تفتعلها مليشيات الحوثي والجماعات الإرهابية المتطرفة لن تثني الحكومة الشرعية عن ممارسة مهامها من العاصمة المؤقتة عدن".

ووقع انفجاران مصحوبان بإطلاق نار في مطار عدن، لدى وصول طائرة الحكومة، ما أسفر عن سقوط عدد غير معروف من القتلى والجرحى.

ولاقى الهجوم إدانات واسعة، ومطالب بتحركات دولية عاجلة لمحاسبة مرتكبيها، ومن يدعمهم بالمال والسلاح، وفق القانون الدولي والإنساني.