عمل إجرامي شنيع.. أمير الكويت يدين استهداف مطار عدن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، الأربعاء، أن استهداف مطار عدن عمل إجرامي شنيع هدفه إفشال اتفاق الرياض.
وعبر أمير الكويت، في برقية إلى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، عن استنكار الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإجرامي.
ولفت إلى أن الهدف منه الهجوم هو إفشال ما تحقق من خطوات إيجابية عبر تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة.
وأوضح الشيخ نواف الأحمد أن "الهجوم يتنافى مع كل الشرائع والقيم الإنسانية"، مؤكدا تضامن الكويت مع اليمن، وراجيا للضحايا المغفرة والرحمة وللمصابين سرعة الشفاء والعافية.
وكان عدد ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن بالتزامن مع وصول وزراء وأعضاء الحكومة اليمنية الجديدة، ارتفع إلى 22 قتيلا و50 جريحا، بحسب بيان لوزارة الصحة اليمنية في عدن.
وتوالت، الإدانات الأممية والعربية والدولية للتفجيرات التي استهدفت مطار عدن اليمني، بالتزامن مع وصول وزراء وأعضاء الحكومة قادمين من الرياض، إلى مطار عدن الدولي وذلك لمباشرة مهامهم من العاصمة المؤقتة.
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