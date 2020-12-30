مقتل 25 مدنيا في هجوم إرهابي شرقي سوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن التليفزيون السوري، مساء الأربعاء، مقتل 25 مدنيا في هجوم إرهابي استهدف أحد الطرق بمحافظة دير الزور شرقي سوريا. وقالت وسائل الإعلام السورية، إن في حدود الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم تعرضت حافلة على طريق سريع رئيسي في محافظة دير الزور لهجوم إرهابي ما أدى إلى مقتل 25 مواطناً وجرح 13 آخرين.



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