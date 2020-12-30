جونسون: بريطانيا هي جوهر الحضارة الأوروبية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، إن بريطانيا ستظل دولة أوروبية بعد الخروج من فلك الاتحاد الأوروبي لأنها "جوهر الحضارة الأوروبية".

وأكد جونسون لهيئة الإذاعة البريطانية أن "هذه ليست نهاية بريطانيا كدولة أوروبية... نحن في جوانب كثيرة نمثل الحضارة الأوروبية في جوهرها... وسنظل كذلك".

وعندما سئل عما إذا كان يعتقد أنه قد أنهى معاناة حزب المحافظين بشأن أوروبا، قال جونسون "لدي أمل كبير بأن يكون ذلك هو الحال".

وقد صادق مجلس العموم البريطاني اليوم على مشروع اتفاق التجارة الحرة الذي تم تنسيقه بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لفترة ما بعد "بريكست".

وصوت 521 مشرعا في المجلس لمصلحة مشروع الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين لندن وبروكسل في وقت سابق من الشهر الجاري بعد مفاوضات صعبة وطويلة، مقابل 73 صوتا رافضا.

وستحال الوثيقة المؤلفة من 1246 صفحة إلى مجلس اللوردات (الغرفة الأعلى للبرلمان البريطاني) حيث ستطرح على التصويت في وقت لاحق من اليوم كي تدخل حيز التنفيذ، في حال تبنيها، اعتبارا من منتصف الليل تقريبا.