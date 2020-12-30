شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل 28 سورياً في هجوم بدير الزور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن 28 مواطناً سورياً قتلوا في هجوم إرهابي في مدينة دير الزور.

وأفادت الوكالة السورية، اليوم الأربعاء، إن بولمان "حافلة نقل جماعي" تعرضت حوالي الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم على طريق دير الزور - تدمر في منطقة كباجب لهجوم إرهابي ما أدى إلى استشهاد 28 مواطناً وجرح 13 آخرين.

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